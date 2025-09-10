ऑक्टोबरमध्ये राजस्थानमधील ही ठिकाणे फिरण्यासाठी आहेत सर्वात बेस्ट

ऑक्टोबरमध्ये प्रवास करण्याचा विचार करत आहात का? मग राजस्थान तुमच्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाण ठरू शकते. येथील हवेतील थंडावा आणि उत्सवांचे वातावरण सर्वांना आकर्षित करते. तलावांपासून वाळवंटांपर्यंत आणि किल्ल्यांपासून ते यात्रांपर्यंत सर्वकाही तुम्हाला राजस्थानात एकाच राज्यात पाहायला मिळेल. उदयपूर, जयपूर, जोधपूर, जैसलमेर, पुष्कर, माउंट अबू आणि कोटा या ठिकाणांचे सौंदर्य मंत्रमुग्ध करेल.
राजस्थानच्या भूमीवर वसलेल्या शहरांमध्ये, जोधपूरची एक वेगळी ओळख आहे. ‘ब्लू सिटी’ म्हणून ओळखले जाणारे, जोधपूर त्याच्या भव्य मेहरानगड किल्ल्यासाठी आणि निळ्या रंगाच्या घरांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील हवामान आल्हाददायक आहे. यामुळे तुम्ही किल्ला आणि जवळपासची आकर्षणे सहजपणे एक्सप्लोर करू शकता. हे शहर पर्यटकांना नेहमीच त्याच्या ऐतिहासिक वारशाने आणि सांस्कृतिक वारशाचा खास अनुभव देते.
राजस्थानची राजधानी जयपूर ही त्याच्या अद्वितीय ओळख आणि भव्यतेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. ‘गुलाबी शहर’ म्हणून ओळखले जाणारे जयपूर सुंदर किल्ले, राजवाडे आणि बाजारपेठांसाठी ओळखले जाते. जयपूरमध्ये हवा महल, आमेर किल्ला, सिटी पॅलेस आणि जंतरमंतरला भेट देऊ शकता. हे शहर त्याच्या शाही वारशाने आणि रंगीत संस्कृतीने प्रत्येक पर्यटकाचे मन जिंकते.
राजस्थानच्या कुशीत वसलेले उदयपूर त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी आणि शाही वैभवासाठी ओळखले जाते. ‘तलावांचे शहर’ उदयपूर त्याच्या रोमँटिक तलावांसाठी, भव्य राजवाड्यांसाठी आणि सुंदर दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. पिचोला तलाव, जग मंदिर आणि सिटी पॅलेसमध्ये बोटिंगसारखी ठिकाणे तुम्हाला मंत्रमुग्ध करतील. हे शहर त्याच्या भव्यता आणि शाही आकर्षणामुळे पर्यटकांसाठी स्वप्नभूमीपेक्षा कमी वाटत नाही.
राजस्थानातील प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये कोटाचा दसरा उत्सव एक विशेष ओळख आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणारा कोटाचा दसरा उत्सव पाहण्यासारखा आहे. हा एक रंगीत आणि भव्य उत्सव आहे जो पर्यटकांना आकर्षित करतो. या उत्सवात होणारा मेळा, रावण दहन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकांना एक अविस्मरणीय अनुभव देतात.
वाळवंटातील वाळूमध्ये वसलेले जैसलमेर त्याच्या सोनेरी आकर्षण आणि अद्वितीय संस्कृतीसाठी एक विशेष स्थान राखते. ‘सुवर्ण शहर’ जैसलमेर वाळवंट आणि ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सौंदर्यासाठी ओळखले जाते. तुम्ही येथील जैसलमेर किल्ल्यामध्ये फिरू शकता, थारच्या वाळवंटात उंटांवर स्वारी करू शकता आणि संध्याकाळी लोकसंगीत आणि नृत्याचा आनंद घेऊ शकता. हे शहर त्याच्या सोनेरी वाळू, वारसा आणि लोक संस्कृतीने पर्यटकांच्या हृदयावर खोलवर छाप सोडते.
राजस्थानच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशात पुष्करचे विशेष महत्त्व आहे. पुष्कर त्याच्या जगप्रसिद्ध उंट मेळ्यासाठी ओळखले जाते, जे सहसा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होते. शांत पुष्कर तलाव आणि ब्रह्मा मंदिर देखील भेट देण्यासारखे आहे. हे ठिकाण प्रत्येक पर्यटकाला त्याच्या आध्यात्मिकता आणि रंगीबेरंगी परंपरांसह एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते.