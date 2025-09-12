व्हिटॅमिन सी चा खजिना दडलाय या फळात, दररोज खायलाच हवं, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

व्हिटॅमिन सी हे एक पोषक तत्व आहे जे शरीरासाठी खूप महत्वाचे आहे. यामुळे शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता म्हणजेच रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते, त्वचेमध्ये कोलेजन तयार करते, जे त्वचेला तरुण आणि घट्ट राहण्यास मदत करते आणि शरीराच्या सर्व भागांना अनेक प्रकारे फायदा देते. आपल्या दैनंदिन आहारात आपल्याला व्हिटॅमिन सी देणाऱ्या अनेक गोष्टी असतात. परंतु आता आपण व्हिटॅमिन सी वाढवण्यासाठी रोज खायला हवे अशा फळाविषयी बोलणार आहोत.

नेपाळमधील प्रसिद्ध पदार्थ ज्यांचे वेड हिंदुस्थानातील नागरिकांनाही आहे, वाचा

संत्री हे व्हिटॅमिन सीचे एक पॉवरहाऊस आहे. हे असे फळ आहे जे केवळ स्वादिष्टच नाही तर पोषक तत्वांनीही समृद्ध आहे. एक संत्री तुमच्या दैनंदिन व्हिटॅमिन सीच्या गरजेचा मोठा भाग पूर्ण करू शकते.

दररोज फक्त एक संत्रे आपल्या शरीरात व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण वाढवू शकते. हे तुमच्या त्वचेची लवचिकता तसेच तुमची प्रतिकारशक्ती वाढवते.

Skin Care – ऋतूनुसार तुमच्यासाठी कोणते फेशियल योग्य आहे? वाचा

व्हिटॅमिन सी पांढऱ्या रक्त पेशींचे उत्पादन वाढवतात. यामुळे संक्रमण तसेच रोगांशी लढण्यास मदत होते.

संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. हे व्हिटॅमिन सी कोलेजनच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असते. कोलेजन त्वचा तरुण आणि निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

व्हिटॅमिन सी व्यतिरिक्त, संत्र्यामध्ये फायबर, पोटॅशियम आणि इतर अनेक पोषक घटक असतात जे रक्तदाब नियंत्रित करतात आणि त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बॉयलर नेणाऱ्या आयशरला ट्रकची धडक, वेरूळ घाटातील अपघातात सासू-जावयाचा जागीच मृत्यू

दुसऱ्या पत्नीने हडपले विम्याचे सात लाख! 12 वर्षांनंतर पहिल्या पत्नीकडून गुन्हा दाखल

त्वचेची काळजी घेण्यासाठी उटणे का गरजेचे आहे, वाचा

12 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण होणार

माणसांपेक्षा एआय जास्त बुद्धिमान होणार, मस्क यांचा खळबळजनक दावा

नारी शक्ती! त्रिवेणी जहाजावरून 26 हजार मैल अंतर कापणार, 10 महिला जवान 9 महिने सागरीविश्व प्रदक्षिणेवर

रशियन सैन्यात भरतीच्या ऑफरपासून दूर राहा, केंद्र सरकारचा देशातील तरुणांना सल्ला

बँकांना बळकटी पण, कर्मचारी कपातीचा धोका

Cooking Tips – साऊथ इंडियन पदार्थ बनवताना ‘या’ चुका टाळा