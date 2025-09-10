वजन कमी करण्यासोबतच त्वचेलाही ग्लो आणेल हा गरम मसाला, वाचा या मसाल्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

सामना ऑनलाईन
|

सध्याच्या घडीला आपल्या आहारातील बदलामुळे आपले वजनही खूप वाढू लागले आहे. फास्ट फूडच्या माध्यमातून आपल्या शरीरामध्ये साखर मोठ्या प्रमाणात जाते. हीच साखर आपल्या आरोग्यासाठी एक गंभीर संकट बनत आहे. शरीरामध्ये साखर वाढू लागली की, इतर आजारांना सुरुवात होते. परंतु निसर्गाने नेहमी आपल्याला नैसर्गिक उपचाराचा मार्ग दाखवला आहे. असाच एक नैसर्गिक उपाय म्हणजे दालचिनी. दालचिनीचे पाणी आपल्या त्वचेला चमक देण्यास मदत करते. तसेच चेहऱ्यावरील चरबीही कमी होते. यामुळे पचनसंस्था सुधारण्यास मदत होते. दालचिनीमुळे रक्तातील ग्लुकोज, कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब कमी करण्यास प्रभावी आहे.

शाकाहारींसाठी प्रथिनांचा खजिना आहे ‘ही’ डाळ, वाचा याचे आरोग्यवर्धक फायदे

दालचिनीमध्ये सिनामल्डिहाइड आणि पॉलीफेनॉलसारखे अनेक विशेष घटक असतात. यामुळे जळजळ कमी होते. तसेच चयापचय सुधारण्यास मदत होते. यामुळे दालचिनी ही शुगर असलेल्या रुग्णांसाठी फार महत्त्वाची मानली जाते.

दालचिनीचे सेवन केल्याने साखरेची अचानक वाढ टळते. तसेच आपले रक्त शुद्ध होण्यास दालचिनीमुळे मदत मिळते. दालचिनी आपल्या पित्त आणि कफ दोषांना संतुलित करते.

रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित करण्यासाठी दालचिनीचे पाणी
दालचिनीची काडी, १/४ चमचा मेथीचे दाणे, ३-४ तुळशीची पाने आणि १.५ कप पाणी आवश्यक आहे. त्यांना १०-१२ मिनिटे उकळवा, थंड करा आणि सकाळी रिकाम्या पोटी प्या. यामुळे तुमचा स्वादुपिंड मजबूत होईल आणि रक्तातील साखर नियंत्रित राहील आणि तुम्हाला दिवसभर भूक कमी लागेल.

‘या’ मसाल्याला म्हणतात कलियुगातील संजीवनी वाचा याचे फायदे

वजन कमी करण्यासाठी दालचिनीचे पाणी
एक दालचिनीची काडी, अर्धा चमचा सुंठ, पचन सुधारण्यासाठी थोडे मीठ, चिमूटभर काळी मिरी आणि काही थेंब लिंबू घाला. मसाले २ कप पाण्यात अर्धे शिल्लक राहेपर्यंत उकळा. थंड करा आणि लिंबू घाला. दुपारी किंवा संध्याकाळी हळूहळू प्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कच्चे केळे खाल्ल्याने आरोग्यासाठी होतील ‘हे’ अद्भुत फायदे

दररोज नाश्त्यात एक वाटी भिजवलेले चणे खाण्याचे शरीराला काय फायदे मिळतील, वाचा

संगमेश्वर देवरुख मार्गावर प्रवास करणे अवघड; खड्डे भरूनही रस्त्यांची दुर्दशा कायम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

बीड जिल्हा हादरला; परळीत अल्पवयीन मुलीला उचलून नेत सामूहिक अत्याचार, चार नराधम पोलिसांच्या ताब्यात

नाजूक त्वचेसाठी तांदळाचे पीठ आहे सर्वोत्तम, वाचा या पीठाचे फायदे

चार गोष्टी जीवनात आणा उद्योगपती बना! उद्योगपती आर.जी. शेंडे यांचा मराठी तरुणांना कानमंत्र

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी 1 आवळा खाल्ला तर त्याचा आरोग्यावर काय परिणाम होईल? वाचा

चोराला पकडणाऱ्या पोलिसांचा गौरव; धावत्या बसमधून मोबाईल चोरणाऱ्यावर १५ मिनिटांत झडप

‘हे’ पाणी महिलांसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही! दररोज या पाण्याच्या सेवनाने चेहऱ्यावर येईल अनोखी चमक