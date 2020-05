आता जिवंत झाल्यासारखं वाटतंय! तंबाखू सेवन करणाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया, सूरतमध्ये दुकानांसमोर रांगा

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी 25 मार्च रोजी देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. यामध्ये कडक निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर तंबाखू विक्रीवर देखील बंदी होती. यामुळे तंबाखूचे व्यसन असणाऱ्या व्यक्ती हैराण परेशान झाल्या होत्या. जवळपास 2 महिने ही दुकानं बंद होती. त्यानंतर आता चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये निर्बंध शिथील करण्यात आल्याने तंबाखू विक्री सुरू झाली असून गुजरातच्या सूरतमध्ये दुकानांसमोर रांगा लागल्या आहेत.

A buyer, Dinesh says, "My father and I could not get tobacco as shops were closed due to the coronavirus lockdown. After the shops reopened, I felt alive again. I am standing in the queue since an hour to buy tobacco". (20.05.2020) pic.twitter.com/hs4hI1GKFD

— ANI (@ANI) May 20, 2020