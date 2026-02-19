इराणला अण्वस्त्रे बनवू देणार नाही, ट्रम्प यांनी इराणला दिला १० दिवसांचा अल्टिमेटम

इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून त्यांनी इराणला स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, त्यांना अण्वस्त्रे निर्मितीची परवानगी कोणत्याही परिस्थितीत दिली जाणार नाही. बोर्ड ऑफ पीसच्या बैठकीत बोलताना ट्रम्प यांनी इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेचा विरोध पुन्हा एकदा जगासमोर मांडला आहे.
या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाने इराणला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून या ठराविक कालावधीत अण्वस्त्रांबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रम्प यांनी असेही नमूद केले की, अमेरिकेला या प्रकरणात काही अत्यंत कठोर पावले उचलावी लागतील जेणेकरून भविष्यातील मोठा धोका टाळता येईल.
सध्या मध्य पूर्वेमध्ये युद्धाचे सावट गडद झाले असताना ट्रम्प यांच्या या १० दिवसांच्या मुदतीमुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणने कूटनीतिक चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर अमेरिका लष्करी बळाचा वापर करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत या इशाऱ्यातून मिळत आहेत.