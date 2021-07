लखनौमध्ये दोन दहशतवाद्यांना अटक, स्फोटकं आणि शस्त्रे जप्त

उत्तर प्रदेशच्या लखनौमध्ये दोन दहशतवाद्याना स्फोटकं आणि शस्त्रांसह अटक करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हे संदिग्ध दहशतवादी काकोरी भागात लपल्याची माहिती मिळाली होती.

Lucknow: Suspicious material being brought out of a house in Kakori’s Dubagga area where terror suspects are present. Lucknow ATS is carrying out the operation, commandos present at the spot. 2 suspected persons detained by ATS. They were in touch with people across the border. pic.twitter.com/aT54QYhYPJ

— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2021