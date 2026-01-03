मुंबईकरांना तब्येत सांभाळा, अवकाळी पावसामुळे होऊ शकतात आजार

जानेवारी महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त केली जात आहे. हवामानातील अचानक बदल, वाढलेली आर्द्रता आणि तापमानातील चढ-उतार यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया यांसारख्या डासजन्य आजारांचा धोका वाढल्याची आरोग्य विभागाची सूचना आहे. मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्याच्या घटना समोर आल्या नसल्या तरी इमारतींच्या गच्चीवर, बांधकामस्थळी, मोकळ्या जागेत, फुलझाडांच्या कुंड्यांत आणि उघड्या भांड्यांमध्ये साचलेले पाणी डासांच्या प्रजननासाठी पोषक ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते शहरात आधीच खोकला, सर्दी, घशाचा त्रास, सायनससारख्या हिवाळ्यातील आजारांमध्ये वाढ दिसून येत आहे. तापमान घटल्यामुळे आणि कोरड्या हवेमुळे दमा, अॅलर्जी आणि दीर्घकालीन श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. बदलत्या हवामानामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि विषाणूजन्य तसेच जीवाणूजन्य संसर्गांचा धोका वाढतो. डॉक्टरांनी सांगितले की अनेक रुग्ण ताप, अंगदुखी, थकवा, डोकेदुखी आणि डिहायड्रेशनच्या तक्रारींसह रुग्णालयांत दाखल होत आहेत, तर ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, मधुमेहाचे रुग्ण आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेले व्यक्ती अधिक धोक्यात आहेत.
अवकाळी पावसामुळे वाढलेली आर्द्रता आणि स्वच्छतेवर होणारा परिणाम यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक भागांमध्ये डासांच्या प्रजननचक्राला वेग आला आहे. आरोग्यतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की या प्रारंभीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास सार्वजनिक आरोग्यावर मोठा भार पडू शकतो. नागरिकांनी घरात आणि परिसरात साचलेले पाणी काढून टाकणे, कोरडेपणा राखणे, डासप्रतिबंधक उपायांचा वापर करणे आणि आजाराची लक्षणे जसे की सततचा ताप, सांधेदुखी किंवा तीव्र अशक्तपणा आढळल्यास तात्काळ वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.