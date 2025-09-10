यूपीआयचे नियम सोमवारपासून बदलणार, व्यापारी पेमेंटची मर्यादा वाढणार

यूपीआयचे नियम येत्या 15 सप्टेंबरपासून बदलणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता मोठ्या पेमेंटची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी यूपीआयच्या माध्यमातून एका वेळी कमी रक्कम पाठवता येत होती, तिथे आता एकाच व्यवहारात लाखो रुपयांचे पेमेंट शक्य होईल.
हे बदल फक्त पर्सन ते मर्चंट म्हणजेच व्यापारी पेमेंटवर लागू होतील. म्हणजेच, लोक विमा प्रीमियम, ईएमआय, क्रेडिट कार्ड बिल, प्रवास बुकिंग आणि सरकारी पेमेंटसारखे मोठे व्यवहार सहजपणे करू शकतील. पूर्वी यासाठी अनेक छोटे व्यवहार करावे लागत होते. आता त्रास संपेल. व्यापारीदेखील विलंब न करता ग्राहकांकडून मोठी पेमेंट घेऊ शकतील. यामुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर रिअल-टाइम सेटलमेंटदेखील सोपे होईल.
- याशिवाय, 24 तासांत या श्रेणींमध्ये जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांचे पेमेंट करता येते. क्रेडिट कार्ड बिलांसाठी, एका वेळी 5 लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करता येते, परंतु दररोजची मर्यादा 6 लाख रुपये असेल. पूर्वी ही मर्यादा 2 लाख रुपये होती.
- प्रवासाशी संबंधित पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार 5 लाख रुपये आणि दररोज 10 लाख रुपये मर्यादा असेल. पूर्वी ती 1 लाख रुपये होती.
- बँकिंग सेवांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. डिजिटल पद्धतीने मुदत ठेवी उघडण्याची मर्यादा प्रति व्यवहार आणि प्रति दिन 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.