ट्रम्प हट्टाला पेटले! नॉबेल मिळाला नाही, मला ग्रीनलँड पाहिजेच

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक शांततेसाठी अनेक प्रयत्न केले, युद्ध थांबवली तरी देखील त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून याचे पडसाद आता जागतिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. ट्रम्प यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांना एक पत्र पाठवले आहे. यामध्ये मला नोबेल पुरस्कार नाकारण्यात आल्यामुळे आता जागतिक शांतता राखणे कठीण असल्याचा धमकीवजा ईशाराच त्यांनी दिला आहे. यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नॉर्वे यांना दिलेल्या पत्रात अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. यापैकी प्रमुख म्हणजे, ग्रीनलँडवर अमेरिकेचे नियंत्रण असावे, असा उल्लेख त्यांनी केलाय. “तुमच्या देशाने आठ युद्धे रोखल्याबद्द्ल मला नोबेल शांतता पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मला आता फक्त शांततेबद्दल विचार करण्याची गरज नाही. शांतता नेहमीच सर्वोपरि असेल, परंतु आता मी अमेरिकेसाठी काय चांगले आणि योग्य आहे याचा विचार करू इश्चितो,असे त्यांनी म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नॉर्वेला डेन्मार्कवर दबाव आणून ग्रीनलँड अमेरिकेच्या हवाली करण्याचे सुचवले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, डेन्मार्क रशिया किंवा चीनपासून ग्रीनलँडचे संरक्षण करण्यास असमर्थ आहे. तसेच, डेन्मार्ककडे या जमिनीच्या मालकीचा कोणताही ठोस लेखी पुरावा नाही आहे. असे म्हणत ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ट्रम्प यांच्या पत्रावर नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. मला 18जानेवारी 2026 रोजी ट्रम्प यांचा संदेश मिळाला. हा संदेश मी आणि फिनलँडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी आदल्या दिवशी पाठवलेल्या एका संदेशाच्या उत्तरावर आला आहे.” जोनास गाहर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी फिनलँडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांच्यासमवेत ट्रम्प यांना एक पत्र पाठवून फिनलँड, नॉर्वे आणि इतर अनेक देशांवर शुल्क लादण्याचा विरोध केला होता. त्यावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प यांचा ग्रीनलँडवर डोळा, प्रत्येक नागरिकाला 90 लाख देणार