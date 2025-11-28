व्हाईट हाऊसजवळील गोळीबारानंतर ट्रम्प अॅक्शन मोडवर; बायडेन प्रशासनाने ग्रीन कार्ड दिलेल्यांची होणार चौकशी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात 19 देशांच्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या निर्वासित प्रकरणांचा आणि ग्रीन कार्डचा व्यापक आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बायडेन प्रशासनाने ग्रीन कार्ड दिलेल्यांची चौकशी होणार आहे. २०२१ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या अफगाण नागरिक रहमानउल्लाह लकनवाल यांच्या वॉशिंग्टन डीसीमध्ये दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांवर गोळीबार झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या निर्वासितांच्या प्रकरणांचा आणि १९ देशांच्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या ग्रीन कार्डचा व्यापक आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत, असे अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले. व्हाईट हाऊसजवळील गोळीबारानंतर ट्रम्प अॅक्शन मोडमध्ये आले असून त्यांनी हे आदेश दिले आहेत.
यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने स्क्रीनिंग मानके आणखी कडक करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. वॉशिंग्टन, डीसीमध्ये दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांवर गोळीबार झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये २०२१ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या एका अफगाण नागरिकाचा समावेश होता. यूएससीआयएसचे संचालक जोसेफ एडलो म्हणाले की, नवीन धोरणांतर्गत, अधिकारी अर्जदाराच्या मूळ देशाचा विचार एक महत्त्वाचा नकारात्मक घटक म्हणून करू शकतात. ते म्हणाले, प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची जास्तीत जास्त पडताळणी आणि छाननी करावी याची खात्री करणे ही माझी जबाबदारी आहे. अमेरिकन लोकांची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे, असे ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जूनमध्ये राष्ट्रपतींच्या घोषणेत जारी केलेल्या पूर्ण किंवा आंशिक प्रवेशबंदीमध्ये समाविष्ट असलेले १९ देश म्हणजे अफगाणिस्तान, बर्मा, चाड, काँगो प्रजासत्ताक, विषुववृत्तीय गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन, बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला हे आहेत. एडलो म्हणाले की नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अलीकडील भयानक घटनांना थेट प्रतिसाद म्हणून जारी करण्यात आली आहेत. त्यांनी आरोप केला की बायडेन प्रशासनाने चार वर्षांपासून मूलभूत पडताळणी आणि तपासणी मानके कमकुवत केली आणि उच्च-जोखीम असलेल्या देशांमधून जलद पुनर्वसनाला प्राधान्य दिले.
व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार करणारा २९ वर्षीय अफगाण नागरिक रहमानउल्लाह लकनवाल २०२१ मध्ये ऑपरेशन अलायज वेलकम अंतर्गत अमेरिकेत आला, जो बायडेन प्रशासनाने अफगाणिस्तानातून हजारो लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि पुनर्वसन करण्यासाठी राबविलेल्या कार्यक्रमात समाविष्ट आहे.