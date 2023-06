उत्तराखंडमध्ये एसयूव्ही कार 600 फूट खोल दरीत कोसळली; देवदर्शनासाठी निघालेल्या 9 भाविकांचा जागीच मृत्यू

उत्तराखंडमधील पिथौरागड (Pithoragarh) येथे भाविकांच्या कारला भीषण अपघात झाला आहे. नाचनी पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील होकरा येथे एसयूव्ही कार 600 फूट खोल दरीत कोसळली. या भीषण अपघातामध्ये देवदर्शनासाठी निघालेल्या 9 भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

‘एएनआय’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, बागेश्वर जिल्ह्यातील सामा गावातील भाविक बोलेरो कारना कोकिळा देवीच्या दर्शनासाठी जात होते. याच दरम्यान, गुरुवारी उत्तराखंडमधील पिथौरागड जिल्ह्यातील होकरा गावाजवळ एक बोलेरो कार खोल दरीत कोसळली. यात 9 भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला, दोन गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि एसडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले बचावकार्य सुरू करण्यात आले.

रस्त्यावरील धुक्यामुळे चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार थेट 600 फूट खोल दरीमध्ये कोसळली अशी प्राथमिक माहिती मिळतेय. अपघातावेळी कारमधून 11 जण प्रवास करत होते. अपघातानंतर स्थानिक नागरिक, पोलीस आणि एसडीआरएफच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले, अशी माहिती कुमाऊंचे पोलीस महासंचाकल निलेश आनंद भरणे यांनी दिली.

Uttarakhand: 9 killed, 2 injured after car falls into a ditch in Pithoragarh

