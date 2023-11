Breking News – उत्तरकाशीतील बचावकार्य यशस्वी; बोगद्यात अडकलेल्या 41 मजुरांची सुटका

उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी येथील सिलक्यारा बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यात अखेर 17 दिवसांनी यश आले आहे. मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी 17 दिवस अथक प्रयत्न सुरू होते. अखेर रॅट मायनिंग पथकाने केलेल्या कामाला यश आले आणि बचाव पथक अडकलेल्या मजुरांपर्यंत पोहचले. त्यानंतर बचाव पथकाने 17 दिवसांपासून बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यात येत आहे.

