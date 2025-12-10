हजारो EV मालकांची सरकारकडून फसवणूक! टोल वसुलीवरून वरुण सरदेसाई यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्सोहान देण्यासाठी सरकारने पूर्णपणे EV वाहनांना टोल माफीची घोषणा केली होती.  तरीही EV वाहनांचा टोल कापला जात आहे. त्यामुळे EV मालक त्रस्त असून हा मुद्दा आज (10 डिसेंबर 2025) विधानसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी मांडला. आणि या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

वरुण सरदेसाई विधानसभेत म्हणाले की, “23 जून 2025 EV टोलमाफीचा जीआर काढण्यात आला आणि 22 सप्टेंबर 2025 रोजी त्याची अंमलबजावणी होऊन 100 टक्के टोल माफी करण्यात आली. परंतू माझ्याकडे टोल कट झाल्यानंतर ज्या रिसीट येतात, त्या रिसीट आहेत. त्या रिसीटमध्ये EV गाडीचं फास्टॅग आहे.” असं म्हणत त्यांनी सरकारची पोलखोल केली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, “सी-लिंकला 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी टोल कापला गेला आहे. 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी समृद्धी महामार्गावर टोल कापला गेला आहे. म्हणजे छापील उत्तर काय आहे तर, 22/08/2025 नंतर EV ची टोल माफी झाली आहे. परंतू माझ्याकडे टोल कट झाल्याच्या रिसीट आहेत. मी त्या रिसीट द्यायला तयार आहे. एक रिसीट माझ्याकडे आलेली आहे. अशा हजारो EV मालकांची सरकारकडून फसवणूक होतीये. एकतर टोल ऑपरेटर फसवणूक करतायत किंवा सरकार EV मालकांची फसवणूक करत आहे. यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी वरुण सरदेसाई यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – मंडणगडमध्ये आंजर्ले-परळ एसटीला अपघात; चालक-वाहकासह दोन प्रवासी जखमी

राज्यात निवडणुकीमुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, सचिन अहिर यांची सभागृहात मागणी

इंडिगोच्या सीईओंना DGCA कडून समन्स

Mumbai News – धक्कादायक! कांदिवलीत पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Indigo Crisis – अशी परिस्थिती उद्भवलीच कशी, कुठे होते तुम्ही? दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

शशी थरूर यांनी ‘वीर सावरकर पुरस्कार’ स्वीकारण्यास दिला नकार

MP Police Kidnapping Student, Malhargarh Police Fake Drugs Case, Mandsaur SP High Court Admission, Student Framed Narcotics MP.

अधिकाराचा उघड गैरवापर! कॅमेऱ्यासमोरच पोलिसांकडून विद्यार्थ्याचे अपहरण, खोट्या अंमली पदार्थ प्रकरणात अडकवले

गोरेगाव येथे गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन लागली आग, तीन जण होरपळले

VVIP लोकांसाठी १४३ कोटींची तरतूद, सरकारची प्राथमिकता शेतकरी नसून मौजमजा आणि उधळपट्टी; रोहित पवारांची सडकून टीका