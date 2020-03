प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेत्री निम्मी यांचे निधन

1950-60 च्या दशकात चंदेरी दुनियेतल्या प्रसिद्ध अभिनेत्री निम्मी यांचे मुंबईतील एका रुग्णालयात निधन झाले आहे. त्यांना श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्याने सरला नर्सिंग होममध्ये दाखल करण्यात आले होते. तिथे बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्या 88 वर्षांच्या होत्या. गुरुवारी दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Yesteryear Actor Nimmi passes away in Mumbai. She was 88. pic.twitter.com/0PpQo97ZzJ

— ANI (@ANI) March 25, 2020