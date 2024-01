लडाखमध्ये मेंढपाळांनीच चिनी सैनिकांना शिकवला धडा; वादावादी नंतर चिन्यांनी घेतली माघार

लडाख मेंढपाळांच्या एका गटानं अत्यंत धैर्यानं चिनी सैनिकांचा सामना केल्याचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (LAC) मेंढ्या चरण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न चिनी सैनिकांकडून करण्यात आला. त्यावेळी मेंढपाळांनी धैर्य दाखवत हिंदुस्थानचा भूभाग असून या भागात मेंढ्यांना चरण्यासाठीचं कुरण असल्याचं सांगत ठामपणे जागा सोडणार नाही असं सांगितलं. खरंतर 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर स्थानिक मेंढपाळांनी या भागात जनावरं चरण्यासाठी नेण्याचं बंद केलं होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा मेंढपाळांनी या भागात मेंढ्या चरण्यासाठी नेण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित व्हिडीओ व्हायरल झाला असून हिंदुस्थानी या मेंढपाळांचं कौतुक करत आहेत.

गेल्या तीन वर्षांत, पूर्व लडाखमधील भटक्या समाजातील लोकांनी एलएसीजवळील अनेक भागात प्राणी चरण्यासाठी सोडण्याचं बंद केलं होतं. ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा त्यांनी या भागात मेंढ्याचा चरण्याचा हक्क सांगितला आणि चिनी सैनिकांना माघार घ्यायला भाग पाडलं.

LAC ही एक सीमांकन रेषा आहे जी हिंदुस्थानी आणि चिनी प्रदेशांना वेगळे करते. गेल्या काही वर्षात याभागावरून दोन्ही बाजूंच्या सैन्यामध्ये वाद निर्माण झाले आहेत, काही प्रकरणांमध्ये हिंसक चकमकींमध्ये वाढ झाली आहे. या वेळी मात्र हिंसाचार टळला.

It is heartening to see the positive impact made by @firefurycorps_IA in Border areas of Eastern Ladakh in facilitating the graziers & nomads to assert their rights in traditional grazing grounds along the north bank of Pangong. I would like to thank #IndianArmy for such strong… pic.twitter.com/yNIBatPRKE

चुशूल नगरसेवक कोंचोक स्टॅनझिन यांनी स्थानिक मेंढपाळांनी दाखवलेल्या प्रतिकाराचे कौतुक केले आणि त्यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल हिंदुस्थानी सैन्याचं कौतुक केलं आहे. ‘@firefurycorps_IA ने पूर्व लडाखच्या सीमावर्ती भागात पँगॉन्गच्या उत्तर किनाऱ्यावरील पारंपारिक चरण क्षेत्रात चरायला आणि भटक्या लोकांना त्यांचे हक्क सांगतानाचा सकारात्मक प्रभाव पाहून आनंद झाला’, असं त्यांनी X वर एका पोस्टमध्ये सांगितलं आहे. ‘अशा मजबूत नागरी-लष्करी संबंधांसाठी आणि सीमावर्ती भागातील लोकांचे हित जपल्याबद्दल मी #IndianArmy चे आभार मानू इच्छितो’, असंही त्यांनी म्हटलं.

दुसऱ्या पोस्टमध्ये, स्टॅनझिनने या घटनेच्या इंस्टाग्राम व्हिडिओची लिंक शेअर केली. ही घटना या महिन्याच्या सुरुवातीला घडली होती.

See how our local people are showing their bravery in front of the PLA claiming that the area they are stopping is our nomad’s grazing land. PLA stopping our nomads from grazing in our territory. Seems it is never a never-ending process due to different lines of perceptions. But…

