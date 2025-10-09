मी आणि माझे सहकारी सुन्न झालो होतो, बुट फेकीच्या प्रकरणावर गवई यांची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या बूट प्रकरणानंतर तीन दिवसांनी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली. गुरुवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, “सोमवारी घडलेल्या घटनेमुळे माझे सहकारी आणि मी सुन्न झालो होतो, पण आता आमच्यासाठी ही बाब म्हणजे भूतकाळ आहे.

सोमवारी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर 71 वर्षांच्या एका वकिलाने बूट फेकून मारला. या घटनेची देशभरात तीव्र निषेध झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तो वकील गेल्या महिन्यात खजुराहो येथे विष्णू प्रतिमेच्या पुनर्स्थापनेशी संबंधित सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे नाराज होता.

या संदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण यांनी म्हटलं, मी याबाबत एक लेखही लिहिला होता. साधारण दहा वर्षांपूर्वी न्यायालयात असाच एक प्रकार घडला होता. त्या वेळी अवमाननाविषयक अधिकार आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत दोन न्यायाधीशांनी मते व्यक्त केली होती की अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे.”

त्यावर न्यायाधीश उज्ज्वल भुईयां म्हणाले, की ते देशाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत, ही काही विनोदाचे प्रकरण नाही. त्यामुळे मी कुणालाही कोणतेही माफीनामा देत नाही. ही संपूर्ण संस्थेवर झालेली आघातजनक घटना आहे, कारण न्यायाधीश म्हणून आम्ही अनेकदा असे निर्णय घेतो जे इतरांना योग्य वाटत नाहीत, परंतु त्यामुळे आमचा स्वतःच्या निर्णयांवरील विश्वास कमी होत नाही.”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, “ही अक्षम्य घटना होती, परंतु न्यायालयाने आणि पीठाने दाखवलेला संयम आणि उदारता अत्यंत प्रशंसनीय आणि प्रेरणादायी आहे.

या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने आरोपी वकील राकेश किशोर यांची सदस्यता तात्काळ रद्द केली. असोसिएशनने त्यांना गंभीर गैरवर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरवले. ही घटना सुप्रीम कोर्टाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील एक मोठी त्रुटी मानली जात आहे. 71 वर्षीय राकेश किशोर यांनी बूट फेकण्याचा प्रयत्न करताना सनातनचा अपमान सहन करणार नाही असा नारा दिला होता.

