मधुमेही रुग्णांनी साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यासाठी आहारात कोणत्या फळांचा समावेश करायला हवा

मधुमेह म्हटल्यावर खाण्यापिण्यावर खूप निर्बंध येतात. अशावेळी आहाराकडे बारकाईने लक्ष देणेही तितकेच गरजेचे असते. मधुमेही रुग्णांना त्यांच्या आहाराबद्दल विशेषतः काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. खाण्याच्या सवयींमध्ये थोडीशीही निष्काळजीपणा रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढवू शकतो. मधुमेही रुग्णांना अनेकदा गोड आणि साखरयुक्त पदार्थांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो. अनेक मधुमेही रुग्ण फळे खाणे टाळतात कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की, फळांमधील गोडपणामुळे त्यांच्या साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते. तथापि, अशी अनेक फळे आहेत जी चवीला गोड असूनही मधुमेही रुग्णांसाठी सुरक्षित मानली जातात. मधुमेही रुग्णांसाठी या फळांचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते.
मधुमेहाचे रुग्ण बहुतेक फळे खाऊ शकतात, परंतु त्यांनी ती माफक प्रमाणात खायला हवीत. काही फळे खाल्ल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढू शकते, परंतु जास्त फळे खाल्ल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढत नाही. साधारणपणे, मधुमेहाच्या रुग्णांना कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेली फळे खाण्याचा सल्ला दिला जातो. 50 किंवा त्यापेक्षा कमी GI असलेल्या फळांना कमी ग्लायसेमिक पदार्थ म्हणतात. हे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी चांगले मानले जातात. जर ही फळे माफक प्रमाणात खाल्ली तर त्यांचे आरोग्य सुधारू शकते.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी कोणती फळे खाणे सुरक्षित आहे? आहारतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की सफरचंद, चेरी, पीच, रास्पबेरी, जर्दाळू, नाशपाती, द्राक्षे, संत्री, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, द्राक्षे, डाळिंब, अंजीर, किवी आणि एवोकॅडो ही फळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी सुरक्षित मानली जातात. ताजी आणि गोठलेली फळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर असतात कारण त्यात फायबर आणि पोषक तत्वे भरपूर असतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की फळांचा रस पिण्यापेक्षा मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फळे खाणे अधिक फायदेशीर आहे. रस पिण्यामुळे फायबरसह अनेक पोषक घटक नष्ट होतात, ज्यामुळे साखरेची पातळी जलद वाढू शकते.
मधुमेहाच्या रुग्णांनी कोणते पदार्थ टाळावेत? तज्ञांनी असे सुचवले आहे की मधुमेहाच्या रुग्णांनी पिकलेले केळी, द्राक्षाचा रस, अननस, टरबूज, खजूर, अंजीर आणि आंबे यांचे सेवन मर्यादित करावे कारण या फळांमध्ये नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते. इतर फळांपेक्षा त्यामध्ये फायबर देखील कमी असते. शिवाय, कॅन केलेली फळे, फळांचे रस किंवा स्मूदी मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हानिकारक असू शकतात. यामुळे रक्तातील साखरेमध्ये अचानक वाढ करू शकतात, ज्यामुळे इन्सुलिन नियंत्रण कठीण होते.