उन्हाळ्यात आवळा का खायला हवा, जाणून घ्या

आवळ्याला सुपरफूड म्हणून ओळखले जाते. आवळा खाण्याचे खूप फायदे असल्याने, आवळ्याचा समावेश आपल्या दैनंदिन जीवनात करणे खूप गरजेचे झालेले आहे. आवळ्यामुळे केसांचे आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास खूप मोठ्या प्रमाणात मदत होते. आवळा कशा आणि कोणत्या पद्धतीने खायला हवा हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
रोज सकाळी रिकाम्या पोटी आवळ्याचा रस पिणे आरोग्यासाठी चांगले असते. ते लहान तुकडे करून किंवा थोडे मीठ घालून खाऊ शकता. वाळलेला आवळा गरम पाण्यात भिजवून किंवा चहामध्ये मिसळून खाऊ शकतो. तुम्ही आवळा पावडर मध किंवा कोमट पाण्यात मिसळून पिऊ शकता, यामुळे पचन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. याशिवाय आवळ्याचा मुरंबा हा देखील एक उत्तम पर्याय आहे.
तुम्हाला कच्चा आवळा खायला आवडत नसेल किंवा तो सहज उपलब्ध नसेल तर सुका आवळा किंवा आवळा पावडर देखील एक उत्तम पर्याय असू शकतो. तुम्ही ते बराच काळ साठवू शकता. याचे सेवन केल्याने पचनसंस्था मजबूत राहते, ज्यामुळे आम्लपित्त, अपचन आणि गॅसची समस्या दूर होते. तसेच, जर तुम्ही सुका आवळा किंवा आवळा पावडर खाल्ल्यास घसा खवखवणे आणि सर्दी यापासून आराम मिळतो. वाळलेल्या आवळ्यामध्ये असलेले कॅल्शियम हाडे मजबूत करते आणि सांधेदुखी कमी करते. आवळा पावडर चयापचय गतिमान करते आणि चरबी जाळण्याच्या प्रक्रियेला चालना देते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते.
उन्हाळ्यात आवळा खाण्याचे सर्वोत्तम फायदे
आवळा हा व्हिटॅमिन सीच्या सर्वोत्तम नैसर्गिक स्रोतांपैकी एक आहे. हे पोषक तत्व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करते, संसर्गाविरुद्ध शरीराचे संरक्षण मजबूत करते आणि आजारातून जलद बरे होण्यास मदत करते. ते एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट म्हणून देखील कार्य करते, मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून पेशींचे संरक्षण करते.
आवळ्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते, जे पचनास मदत करते आणि बद्धकोष्ठता प्रतिबंधित करते. फायबरचे प्रमाण आतड्यांच्या हालचाली नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते आणि निरोगी आतड्यांचे मायक्रोबायोम वाढवते, ज्यामुळे गॅस्ट्र्रिटिस आणि अपचन सारख्या पाचन विकारांचा धोका कमी होतो.
आवळ्याची खरी चव आणि अधिक पौष्टिकता हवी असेल तर कच्चा आवळा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तुम्हाला अधिक काळ आवळ्याचे सेवन करायचे असल्यास, सुका आवळा किंवा आवळा पावडर वापरणे अधिक उत्तम. त्याचवेळी तुम्हाला सर्दी-खोकला, पचनाच्या समस्या किंवा वजन कमी करण्यात मदत हवी असेल तर आवळा पावडर अधिक फायदेशीर ठरू शकते.