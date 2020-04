घाईत लॉकडाऊन उठवल्यास भयंकर परिणाम होतील, WHO ने दिला इशारा

संपूर्ण जगात कोरोनाने थैमान घातले आहे. अनेक देशांनी लॉकडाऊन जारी केला आहे. हिंदुस्थानातही 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. या दरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा दिला आहे. घाई गडबडीत जर लॉकडाऊन हटवला तर त्यामुळे भयंकर परिणाम होतील असा इशार जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे.

In the past week, we’ve seen #COVID19 slowing in some countries in Europe, like and . At the same time, we are now seeing clusters of cases and community spread in more than 16 countries in Africa. #coronavirus https://t.co/AymxBKcCSw

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020