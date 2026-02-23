आवळ्याला आयुर्वेदात सुपरफूड असे का म्हटले आहे

आवळा हा आयुर्वेदात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो आणि म्हणूनच त्याला सुपरफूड म्हटले जाते. हिवाळा सुरु होताच बाजारात आवळे दिसू लागतात. आवळा हा आपल्या शरीरासाठी फार महत्त्वाचा मानला जातो. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी चे प्रमाण हे फार मुबलक असते. म्हणूनच आवळा हा आपल्या संपूर्ण आरोग्यासाठी फार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
आवळ्यात संत्र्यापेक्षा जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन C असते. हे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, सर्दी-खोकला कमी करते आणि त्वचा निरोगी ठेवते.
आवळ्यातील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील मुक्त रॅडिकल्स कमी करतात. त्यामुळे पेशींचे संरक्षण होते आणि वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंदावते.
आवळा पचनशक्ती सुधारतो, अॅसिडिटी कमी करतो आणि बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करतो. आयुर्वेदात तो त्रिदोषनाशक मानला जातो.
आवळा केस गळणे कमी करतो, केस मजबूत व काळे ठेवण्यास मदत करतो. त्वचेवरील डाग, सुरकुत्या कमी करण्यासही उपयुक्त ठरतो.
आवळा रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित ठेवण्यास सहाय्यक ठरतो. त्यामुळे मधुमेहींसाठीही तो फायदेशीर मानला जातो.
आवळा कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करतो आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतो.
आवळा शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतो आणि यकृताची कार्यक्षमता वाढवतो.
च्यवनप्राशमध्ये आवळा हा मुख्य घटक आहे, यावरून त्याचे औषधी महत्त्व स्पष्ट होते. या सर्व गुणधर्मांमुळे आवळा केवळ एक साधे फळ नसून आरोग्यवर्धक, पोषणमूल्यांनी भरलेले आणि अनेक रोगांपासून संरक्षण देणारे सुपरफूड म्हणून ओळखले जाते.