फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन का नाही? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल

सामना ऑनलाईन
|
supreme court

मृत्युदंडाच्या शिक्षेत फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन का दिले जात नाही, असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. फाशीच्या शिक्षेची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते.

मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी फाशीऐवजी इतर पर्यायांचा वापर करण्यास सरकारने विरोधी भूमिका घेतली होती. तर फाशीची शिक्षा क्रूर, दीर्घकाळ चालणारी आणि वेदनादायक असते. याउलट इंजेक्शनसारख्या पर्यायांमुळे शिक्षेची प्रक्रिया वेगाने होते, असा दावा करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालनाने सरकारची कानउघडणी करताना सरकार काळानुरूप बदल स्वीकारून इंजेक्शन किंवा इतर आधुनिक उपाय का वापरत नाही, असा सवाल केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लोहार चाळीत स्वस्त आणि मस्त लायटिंगची चलती, होलसेल आणि रिटेल विक्रीने रेकॉर्डब्रेक उलाढाल

अमेरिकेचा पासपोर्ट टॉप 10 यादीतून बाहेर, हिंदुस्थान 80 वरून 85 व्या स्थानावर, चीनचे स्थान सुधारले

कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारावरून संचालक मंडळामध्ये जुंपली! एसटी बँकेच्या बैठकीत सदावर्ते – शिंदे गटात हाणामारी

नक्षलवाद्यांच्या हाती बंदुकीऐवजी संविधान; ही माओवाद्यांच्या शेवटाची सुरुवात -देवेंद्र फडणवीस

कोकण विभागाच्या उपसंचालक अर्चना गाडेकर-शंभरकर यांचे निधन

असं झालं तर…स्मार्ट टीव्हीचा रिमोट खराब झाला तर…

मनमानी प्रवासी भाडे घेणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सवर करडी नजर; दिवाळीत आरटीओची विशेष तपासणी मोहीम

Bihar election 2025 – प्रशांत किशोर  यांची निवडणूक रिंगणातून माघार

मृतदेहाची ओळख पटेना; इस्रायलने दिली हमासला धमकी