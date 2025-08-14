Health Tips – सोडा मिसळलेले पाणी का प्यायला हवे,वाचा

अलीकडे आपण आरोग्याशी संबंधित अनेक नवीन गोष्टी ऐकतो. जसे की, डिटॉक्स ड्रिंक, पीएच बॅलन्स किंवा पोटातील गॅस आणि अॅसिडिटीसाठी घरगुती उपाय.
बेकिंग सोडा म्हणजे काय?
बेकिंग सोडा, किंवा सोडियम बायकार्बोनेट, ही एक पांढरी पावडर आहे जी नैसर्गिकरित्या अल्कधर्मी असते. जेव्हा ते पाणी आणि आम्लयुक्त पदार्थात मिसळले जाते तेव्हा ते रासायनिक अभिक्रिया घडवून आणते आणि वायू सोडते. म्हणूनच ते बेकिंगमध्ये वापरले जाते, परंतु हीच प्रक्रिया पचनसंस्थेवर आणि शरीराच्या इतर भागांवर देखील परिणाम करू शकते, ज्यामुळे कधीकधी आरोग्य फायदे मिळतात.
बेकिंग सोडा आणि पाणी पिण्याचे फायदे
पोटाची जळजळ आणि अपचनापासून आराम – बेकिंग सोडा पोटातील आम्ल निष्क्रिय करते, ज्यामुळे आम्लता, वायू आणि छातीत जळजळ यापासून आराम मिळू शकतो. ते नैसर्गिक अँटासिड म्हणून काम करते.
शरीराचे पीएच संतुलन राखणे – तज्ञांचा असा विश्वास आहे की बेकिंग सोडा शरीरातील आम्लीय प्रभाव कमी करू शकतो.
मूत्रपिंडाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर – गंभीर मूत्रपिंडाच्या आजाराच्या काही प्रकरणांमध्ये, शरीरात आम्ल जमा होणे कमी करण्यासाठी बेकिंग सोडा वापरला जातो.
सहनशक्ती वाढवते – ते लॅक्टिक आम्ल कमी करण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे तुमची कार्यक्षमता सुधारू शकते आणि सहनशक्ती वाढू शकते.
इलेक्ट्रोलाइट्ससाठी फायदेशीर – बेकिंग सोड्यामध्ये असलेले सोडियम शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करू शकते, विशेषतः उष्णता आणि व्यायामादरम्यान.
बेकिंग सोडा आणि पाणी पिण्याचे तोटे
मेटाबॉलिक अल्कलोसिसचा धोका – जर बेकिंग सोडा जास्त प्रमाणात सेवन केला तर ते शरीरात अल्कलाइन वाढवू शकते, ज्यामुळे रक्तातील पीएच असंतुलन होऊ शकते. यामुळे चक्कर येणे, स्नायू पेटके आणि हृदयाच्या समस्या देखील होऊ शकतात.
अतिसार, उलट्या आणि डिहायड्रेशन – जास्त प्रमाणात घेतल्यास, त्याचा पचनसंस्थेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
किडनीवर परिणाम – ज्यांना आधीच किडनीची समस्या आहे त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय ते सेवन करू नये.
सोडियमची पातळी वाढण्याचा धोका – 1 चमचा बेकिंग सोड्यात सुमारे 1200 मिलीग्राम सोडियम असते, जे उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग असलेल्या लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकते.