महाराष्ट्रात आणि हरयाणात निवडणूक कशी चोरली हे पुराव्यानिशी दाखवणार, राहुल गांधी यांची घोषणा

सामना ऑनलाईन
|

मतं चोरण्याचे हे गुजरात मॉडेल आहे अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली. तसेच महाराष्ट्रात आणि हरयाणात निवडणुका कशा चोरल्या हे आम्ही पुराव्यासह दाखवू असी घोषणा राहुल गांधी यांनी केली.

बिहारमध्ये एका सभेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, ही ‘मतं चोरी’ गुजरातमध्ये 2014 च्या आधीपासूनच सुरू झाली. आणि 2014 मध्ये त्यांनी ती देश पातळीवर आणली. गुजरात मॉडेल म्हणजे आर्थिक मॉडेल नाही; हे मॉडेल ‘मतं चोरी’चं मॉडेल आहे. भाजपने मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात निवडणुका चोरल्या. आम्ही काही बोललो नाही कारण आमच्याकडे पुरावा नव्हता. पण महाराष्ट्रात त्यांनी अती केलं आणि आम्हाला पुरावा मिळाला. लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात तब्बल 1 कोटी मतं वाढवली आणि ती सगळी भाजपाकडे गेली. हरियाणा, महाराष्ट्र आणि लोकसभा निवडणुका कशा चोरल्या गेल्या ते आम्ही पुराव्यासह दाखवू असेही राहुल गांधी म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उद्धव ठाकरे राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी, बाप्पाचे घेतले दर्शन

कर्नाटक विधानसभेत संघाची प्रार्थना म्हटल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री शिवकुमारांनी मागितली माफी, प्रार्थना म्हणण्याचे दिले स्पष्टीकरण

निवडणूक आयोग गुजरातमधल्या त्या अज्ञात राजकीय पक्षांची चौकशी करणार का? राहुल गांधी यांचा सवाल

निवडणुकीत खर्च केले लाखो रुपये पण ऑडिटमध्ये दाखवले हजारो कोटी, गुजरातमधल्या राजकीय पक्षांचे गौडबंगाल

R Ashwin Retirement – चेन्नई सुपरकिंग्ज सोबतच्या वादानंतर आर अश्विनने IPL मधून घेतली तडकाफडकी निवृत्ती

Ganesh Chaturthi 2025 – गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुज मोरया! देशभरात लाडक्या गणरायाचे आगमन

मोनोरेल घटनेप्रकरणी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन, MMRDA कडून कारवाई

नौदलाच्या ताफ्यात उदयगिरी, हिमगिरीचा श्रीगणेशा, हिंदुस्थानला मिळाल्या दोन नव्या युद्धनौका

बिहारमधील तीन जिह्यांमध्ये 10.63 लाख मतदारांची नावे हटवली, पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांना मोठा फटका