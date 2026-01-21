कमलिनीला दुखापतीचा धक्का; डब्ल्यूपीएलमधून बाहेर

सामना ऑनलाईन
|

महिला प्रीमियर लीगमध्ये मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का बसला आहे. संघाची तरुण यष्टिरक्षक-फलंदाज जी. कमलिनी दुखापतीमुळे उर्वरित स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. अवघ्या 17 व्या वर्षीमध्ये संधी मिळवलेल्या कमलिनीचा प्रवास येथेच थांबल्याने संघ व्यवस्थापनासह चाहत्यांनाही निराशा झाली आहे. कमलिनीच्या जागी मुंबई इंडियन्सने 20 वर्षीय डावखुरी फिरकी गोलंदाज वैष्णवी शर्माला संघात घेतले आहे. वैष्णवी ही 2025 मधील घ्ण्ण् अंडर-19 महिला टी-20 विश्चचषक विजेत्या हिंदुस्थान संघाचा भाग होती. तिने आतापर्यंत हिंदुस्थानकडून पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. दुखापतीमुळे कमलिनीला थांबावे लागले असले तरी ती लवकरच अधिक ताकदीने परत येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धक्का! चीनच्या दोन अंतराळ मोहिमा अयशस्वी, लाँग मार्च 3बी रॉकेट आणि सेरेस-2 घन इंधन रॉकेट उड्डाणाला फटका

रायनएअर खरेदी करू का? मस्क यांची युजर्सला विचारणा

लंडनमध्ये 8 वर्षीय हिंदू मुलासोबत धार्मिक भेदभाव

थराराच्या पहिल्याच टप्प्यात मोठा धक्का! ‘पुणे ग्रँड टूर’मध्ये 70 सायकलपटू एकमेकांवर आदळले

निवृत्त फौजींनी साकारली शेवग्याच्या पाल्याची अनोखी शेती, पाल्याची पावडर कॅप्सूल आणि चहा

हिंदुस्थानच्या बॅडमिंटनचे ‘सायना पर्व’ निवृत्त, गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे रॅकेट ठेवण्याचा निर्णय

Photo – शक्तिप्रदर्शनातून युद्धसज्जतेचे दर्शन; टँक, हेलिकॉप्टर, सुखोई अन् ड्रोन

कर्तव्य पथवरील परेडसाठी 10 हजार जणांना निमंत्रण

कर्नाटकचे डीजीपी रामचंद्र राव निलंबित