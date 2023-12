राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीची तारीख ठरली; 21 डिसेंबरचा मुहूर्त, त्याच दिवशी निकाल

राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाच्या (Wrestling Federation of India) निवडणुकीची तारीख ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यानंतर आता ‘डब्लूएफआय’च्या निवडणुकीसाठी 21 डिसेंबरचा मुहूर्त ठरला असून त्याच दिवशी निकाल लागणार आहे. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘डब्लूएफआय’च्या निवडणुकीवरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा हरयाणा व पंजाब उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. आता तारीखही जाहीर झाली असून 21 डिसेंबर रोजी दुपारी 11 ते 1 या दरम्यान मतदान, दीड वाजता मतमोजणी आणि मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर निकाल जाहीर केला जाईल.

Elections of the Wrestling Federation of India will be held on 21st December. pic.twitter.com/skqCQAolEj

