उन्नावमध्ये 12 वर्षाच्या बालिकेचा बलात्कार करून खून, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेशमच्या उन्नावमध्ये भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. आता पुन्हा उन्नाव एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येमुळे हादरले आहे. 12 वर्षाच्या एका मुलीवर बलात्कार करून तिचा गळा दाबण्यात आला होता. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाचे वातावरण आहे.

SN Sabat, ADG Zone Lucknow, after meeting the family of the victim: Everyone requested that the case be solved soon, they have assured us all cooperation. Strict action should be taken against the accused and we are working towards that. (11.03.2020) https://t.co/TgMqPh0m0u pic.twitter.com/gK5nUg9hql

— ANI UP (@ANINewsUP) March 12, 2020