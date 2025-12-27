जम्मू-कश्मीरमध्ये ३० ते ३५ दहशतवादी सक्रिय, गुप्तचर यंत्रणांच्या अलर्टनंतर लष्कराकडून शोध मोहीम सुरू

जम्मू-कश्मीरमधील किश्तवाड आणि दोडा जिल्ह्यात हिंदुस्थानी लष्कराने दहशतवादविरोधी मोहीम तीव्र केली आहे. चिल्लई कलानच्या कडक थंडी आणि जोरदार बर्फवृष्टीदरम्यानही सैन्याने उच्च पर्वतीय भागात शोधमोहीम सुरू ठेवली आहे. ‘टीव्ही९ भारतवर्ष’ने रक्षा सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तानुसार, जम्मू प्रदेशात ३० ते ३५ पाकिस्तानी दहशतवादी सक्रिय असल्याची शक्यता आहे.
हिवाळ्यात दहशतवाद्यांची हालचाल सामान्यतः कमी होते, मात्र यंदा लष्कराने आक्रमक धोरण अवलंबले आहे. दहशतवाद्यांना हिवाळा आता संरक्षणाचा ढाल म्हणून वापरता येणार नाही, असा संदेश लष्कराने दिला आहे. उच्च उंचीवरील बर्फाच्छादित आणि दुर्गम भागात तात्पुरते तळ उभारण्यात आले आहेत. जेणेकरून दहशतवादी सुरक्षित आश्रयस्थान शोधू शकणार नाहीत.
ही मोहीम लष्कर, जम्मू-कश्मीर पोलीस, सीआरपीएफ, एसओजी, वन विभाग आणि ग्राम रक्षा रक्षकांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राबवली जात आहे. ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कॅमेरे आणि आधुनिक निरीक्षण उपकरणांचा वापर करून खराब हवामानातही चौवीस तास निरीक्षण ठेवले जात आहे. दहशतवाद्यांना एकतर संपवणे किंवा अशा भागात रोखणे जिथे त्यांचे जगणे आणि हल्ले योजना आखणे कठीण होईल, असा सुरक्षा दलांचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.