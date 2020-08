देशात आढळले कोरोनाचे 64 हजार 399 रुग्ण, 861 रुग्णांचा मृत्यू

देशात दिवसेंदिवस कोरोनाचे संकट वाढतच आहे. गेल्या 24 तासात देशात कोरोनाचे 64 हजार 399 रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण रुग्णसंख्या साडे 21 लाखांवर पोहोचली आहे.

Single-day spike of 64,399 cases and 861 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally rises to 21,53,011 including 6,28,747 active cases, 14,80,885 cured/discharged/migrated & 43,379 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/FGm4qSg63m

— ANI (@ANI) August 9, 2020