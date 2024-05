कलाकारांना आदित्य ठाकरे यांचा सल्ला, प्रमोशन करण्याआधी फॅक्ट चेक करा

दक्षिणेकडील अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिने अलिकडेच मुंबई ट्रान्स हार्बर मार्ग म्हणजेच अटल सेतूच्या कामाचे कौतुक केले आहे. या सेतूवरून प्रवास करताना तिने एका प्रसारमाध्यमाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत ती भाजपचे कौतुक करताना दिसत आहे. तिचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी रश्मिका पेड प्रमोशन करत असल्याचा आरोप केला.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ही जाहीरात बघितली असून त्यांनी कलाकारांना एक सल्ला दिला आहे. त्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी X या समाजमाध्यमावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. रश्मिकाने केलेले काही दावे चुकीचे असल्याचे सांगत त्याबाबतचे सत्य देखील या पोस्टमधून आदित्य ठाकरे यांनी मांडले आहे.

I just saw an actor suddenly make an advertisement (wonder if it’s paid for or not) on the MTHL, branded as Atal Setu by the current regime.

Some facts were missed:

• Atal Setu- MTHL’s 85% work was completed till June 2022, when our govt was toppled. The work happened during…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 17, 2024