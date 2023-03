शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख व आमदार आदित्य ठाकरे हे आज अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी ते विधानभवनात आले तेव्हाचा एक फोटो ट्विटरवर शेअर केला आहे. त्या फोटोसोबत त्यांनी ”सत्य, लोकशाही व संविधानासाठी उभा आहे आणि लढतोय” असे कॅप्शन त्यांनी शेअर केले आहे.

Vidhan Bhavan today- standing and fighting for truth, democracy and our Constitution. pic.twitter.com/ok1QhJLBP5

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 3, 2023