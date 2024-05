आचारसंहितेचे उल्लंघन करत भाजपकडून खुला प्रचार, आदित्य ठाकरेंनी दिला कडक इशारा

मुंबईत उद्या शेवटच्या टप्प्याचे मतदान पार पडणार आहे. या टप्प्याचा खुला प्रचार शनिवारी 18 मे रोजी संध्याकाळी पाच वाजता थंडावला. मात्र गुंडाराज करणाऱ्या भाजप थेट निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेला फाट्यावर मारत दक्षिण मुंबईत खुला प्रचार करत असल्याचे समोर आले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी भाजपच्या या खुल्या प्रचाराचा भंडाफोड केला आहे.

भाजपचे मुंबईतील आमदार व पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पेडर रोड येथील जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी लोढा फाऊंडेशनच्या माध्यमातून एक निमंत्रण पाठवले असून जास्तित जास्त लोकांनी या कार्यक्रमात येण्याचे आवाहन केले आहे. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत निवडणूक आयोगाकडे व मुंबई पोलिसांकडे याची तक्रार केली आहे.

Dear @ECISVEEP , not expecting much action from you, but still trying to open your eyes.

Mumbai is seeing proxy campaign by the guardian minister of the illegal regime Mr Lodha in Dheeraj Apartments, Peddar road today. Invite has been sent to “Prem Court”, “Maheshwari Nikentan”,…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 19, 2024