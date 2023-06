मुंबई महानगरपालिकेतल्या घोटाळ्यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांचे आयुक्तांना पत्र

मुंबई महानगरपालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाच्या स्ट्रीट फर्निचर उभारणी निविदेत घोटाळा झाल्याची माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे दिली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र लिहून त्यांनी ही बाब निदर्शनाला आणून दिली आहे.

आपल्या पत्रात आदित्य ठाकरे म्हणतात की, मुंबई महानगरपालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभाग (CPD) च्या माध्यमातून झोन, झोन-II, झोन-III, झोन IV, झोन-V मध्ये स्ट्रीट फर्निचरच्या उभारणीच्या निविदेत 263 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याबाबत, माझ्यासोबतच विधानसभेतील माझ्या सहकाऱ्यांनी तुमच्या निदर्शनास आणलेली धक्कादायक बाब मी एप्रिल महिन्यात तुम्हाला पत्राद्वारे लक्षात आणून दिली होती. निवडून आलेल्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी देखील उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केले आणि 263 कोटी रुपयांच्या निधीचे काम पुढे नेले. ह्यावरून असे दिसून येते की, मुंबईकरांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांच्या अनुपस्थित उघडपणे फसव्या निविदांमधून महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार होत आहे. माझ्या मागील पत्रात मी रस्त्यावरील फर्निचर घोटाळा आणि त्याद्वारे माझ्या शहरात, मुंबईत निर्माण झालेल्या गोंधळाविषयी अधिक स्पष्टता मिळविण्यासाठी विशिष्ट प्रश्न विचारले होते. त्याहूनही अधिक म्हणजे, माझ्या शहरातील नागरिकांनी कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा वापर बेकायदेशीर व अनैतिक सरकारमधील एका कंत्राटदार मित्राच्या फायद्यासाठी करण्यात आला, असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

I have written a letter to the BMC Administration, with regards to the Street Furniture Scam in the @mybmc and wondering why the BMC is sheltering the corrupt friends of Khoke Sarkar.

MLAs from various parties have sought answers from the corrupt administration in BMC, that has… pic.twitter.com/H2nxYYgb36

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 21, 2023