गुन्हे वृत्त – देश-विदेशातील बातम्या

सामना ऑनलाईन
|

हत्येच्या गुह्यात फरार आरोपी ताब्यात

गाळा खरेदी-विक्रीच्या वादातून एकाची हत्या करून पळून गेलेल्या आरोपीला कांदिवली पोलिसांनी अखेर अटक केली. रितिक रवींद्र चौहाण असे त्याचे नाव आहे. तो उत्तर प्रदेशला पळून गेला होता. त्याला अटक करून ट्रान्झिट रिमांडवर मुंबईत आणण्यात आले. न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

घातक शस्त्रासह तरुणाला अटक 

घातक शस्त्रासह तरुणाला गुन्हे शाखेच्या युनिट-12 ने अटक केली. मोहम्मद राजा सुभाष राय असे त्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून एक गावठी कट्टा, जिवंत काडतुसे, तीन डेबिट कार्ड, वाहन चालवण्याचा परवाना आदी जप्त केले आहेत. मोहम्मद हा बिहारचा रहिवासी आहे.

हैदराबाद येथून एक जण खासगी ट्रव्हल बसने मुंबईत शस्त्र घेऊन येणार असल्याची माहिती युनिट-12 च्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्या माहितीची सत्यता पडताळली. पोलिसांनी गोरेगावच्या एका इमारतीजवळ सापळा रचून मोहम्मद रजा याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील साहित्याची तपासणी केली. शस्त्र प्रकरणी त्याच्याविरोधात वनराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लोकलमधील स्टंटबाजांवर आरपीएफचा दंडुका, मध्य रेल्वेवर नऊ जणांवर कारवाई; पश्चिम रेल्वेवर वर्षभरात केवळ एका गुह्याची नोंद

महिला डॉक्टरला फरफटत नेणारा सापडला, नांदेड एक्स्प्रेस दांपत्यावर हल्ला प्रकरण

म्हाडाचा हिरकणी कक्ष पुन्हा पार्किंगच्या विळख्यात 

दुप्पट नफा देण्याचे आमिष दाखवून 377 कोटींची फसवणूक, हायकोर्टाने फेटाळला जामीन

शनिशिंगणापूर देवस्थानवर जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती

अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ताज लँडस् एंडमध्ये ट्रेनिंग? रोहित पवार यांनी उपस्थित केले प्रश्न

अमेरिकेत 11 वर्षे राहिल्याचा पश्चाताप, लाखो रुपये खर्चून न्यूयॉर्कला परतलेल्या इंजिनीयरची व्यथा

पालिका कर्मचाऱ्यांना गतवर्षीपेक्षा 25 टक्के जादा बेनस द्या, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेची मागणी

विमानाच्या गियर बॉक्समध्ये बसून 13 वर्षांच्या मुलाचा काबूल ते दिल्ली प्रवास