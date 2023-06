Adipurush हिंदू सेनेची आदिपुरुष चित्रपटाच्या विरोधात याचिका, आक्षेपार्ह गोष्टी काढून टाकण्याची हिंदू सेनेची मागणी

शुक्रवारी ओम राऊत दिग्दर्शित आदिपुरुष चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात रामायणातील गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आल्या असून यातील संवादही आक्षेपार्ह असल्याचं प्रेक्षकांनी म्हटलं आहे. या चित्रपटाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेमध्ये चित्रपटातील आक्षेपार्ह भाग आणि संवाद वगळावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे. याशिवाय या चित्रपटाला कोणतेही सर्टिफिकेट दिले जाऊ नये अशीही मागणी करण्यात आली आहे. हिंदू राष्ट्र सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी शुक्रवारी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्ते गुप्ता यांचं म्हणणं आहे की आदिपुरुष चित्रपटामध्ये भगवान राम आणि देशाच्या संस्कृतीची खिल्ली उडवली आहे. या चित्रपटात प्रभू श्री राम, सीतामाता आणि हनुमानाची काही आक्षेपार्ह दृश्य असून ती वगळावीत अशीही गुप्ता यांनी मागणी केली आहे. चित्रपटात या तिघांचे जे चित्र रंगवण्यात आले आहे ते आतापर्यंत सांगण्यात, दाखवण्यात आलेल्या चित्राच्या विपरीत असल्याचं गुप्ता यांचं म्हणणं आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, चित्रपटामधील पात्रांना हिडीस पद्धतीने दाखवून हिंदी धर्मियांच्या भावना दुखावण्याचे काम केलं आहे. महर्षी वाल्मिकी आणि संत तुलसीदार यांनी ज्या पद्धतीने रामायण लिहिले होते त्याच्याशी चित्रपटातील दृश्ये, पात्रे आणि संवाद यांचा अजिबात मेळ लागत नसल्याचं गुप्ता यांनी म्हटलंय. ज्या पद्धतीची भाषा चित्रपटात वापरण्यात आली आहे ती भाषा त्रेतायुगात कधीही वापरली गेली नव्हती असंही याचिकेत म्हटले आहे.

Hindu Sena National President files PIL in #DelhiHighCourt seeking removal of alleged “objectionable scenes” in #Adipurush film relating to “Ravana, Lord Ram, Mata Sita and Hanuman.”

Scenes are contrary to depictions of religious characters as found in Ramayana, the plea states. pic.twitter.com/Hage83gFjG

— Live Law (@LiveLawIndia) June 16, 2023