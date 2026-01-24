बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेतजमीन हडपली; महाबळेश्वरमध्ये खळबळ सहाजणांवर गुन्हा दाखल

तालुक्यात कोटय़वधी रुपयांच्या शेतजमिनी हडप करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
बनावट कुलमुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अटर्नी) तयार करून फिर्यादीच्या वडिलांच्या मालकीची जमीन परस्पर विक्री करून फसवणूक केल्याप्रकरणी पुणे व सातारा जिह्यांतील सहाजणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस करीत आहेत.
याबाबत आराधना संजयकुमार प्रसाद (वय 54, रा. इंदूर, मध्य प्रदेश) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीच्या वडिलांच्या मालकीची महाबळेश्वर तालुक्यातील मौजे पारुट येथील गट क्रमांक 37/1, क्षेत्रफळ 4 हेक्टर 62 आर, तसेच मौजे देवळी येथील बाबू धोंडू ढेबे यांच्या नावावर असलेली गट क्रमांक 73/1, क्षेत्रफळ 0 हेक्टर 91 आर, अशी कोटय़वधी रुपयांची जमीन आरोपींनी संगनमताने हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
तपासादरम्यान मुख्य आरोपी विष्णू उत्तम सूर्यवंशी (रा. बीडी बाजाराजवळ, शिक्रापूर, पुणे) याने 15 जून 1998 रोजीचे खोटे व बनावट कुलमुखत्यारपत्र तयार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या बनावट दस्तावेजाच्या आधारे त्याने 28 ऑगस्ट 2025 रोजी आरोपी पोपट बाळासाहेब गुंडगळ (रा. आर्मिश कॉलनी, निंबाळकरनगर, ताथवडे, जांभे, पुणे) याच्याशी खरेदीखत करून ही जमीन बेकायदेशीररीत्या विक्री केल्याचा आरोप आहे.
हा व्यवहार कायदेशीर असल्याचा देखावा निर्माण करण्यासाठी इतर आरोपींनीही सक्रिय सहभाग घेतल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. आरोपी तीन आशुतोष शंकरराव कदम (रा. कात्रज, पुणे) व आरोपी चार दीपक कृष्णकांत कदम (रा. बुधवार पेठ, पुणे) यांनी साक्षीदार म्हणून, तर आरोपी पाच रणजित विश्वासराव काळभोर व आरोपी सहा प्रीतम संतोष काळभोर (दोघेही रा. पाल, ता. कराड, जि. सातारा) यांनी ओळखदार म्हणून सह्या केल्याचे समोर आले आहे.
फिर्यादीच्या तक्रारीवरून संबंधित आरोपींविरुद्ध फसवणूक, तसेच बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या व्यवहारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच महाबळेश्वर तालुक्यात अशा प्रकारचे इतर व्यवहार झाले आहेत का, याचाही तपास सुरू आहे.