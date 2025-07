मुंबई विमानतळावर एअर इंडियाच्या विमानाचे लँडिंगवेळी टायर फुटले

मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका हवाई वाहतूकीला देखील बसला आहे. सोमवारी मुंबई विमानतळावर लँड करणाऱ्या एअर इंडियाच्या एका विमानाचे तीन टायर फुटल्याचे समजते. सुदैवाने वैमानिकाने प्रसंगवधान दाखवत विमानाला सुरक्षितरित्या लँड केले. या घटनेत विमानातील प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारची दुखापत झाली नाही.

Flight AI2744, operating from Kochi to Mumbai on 21 July 2025, experienced heavy rain during landing, resulting in a runway excursion after touchdown. The aircraft taxied safely to the gate, and all passengers and crew members have since disembarked. The aircraft has been…

