रेल्वेचा मोठा निर्णय, 30 जून पर्यंतची तिकिटे रद्द

देशातील कोरोनाचा प्रभाव कमी होताना दिसत नसल्याने रेल्वेने आता 30 जून पर्यंतच्या सर्व गाड्या रद्द केल्या आहेत. त्यासोबतच 30 जून पर्यंतचे तिकिटांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून रिफंड देखील देण्यात येणार आहे. असे असले तरी परराज्यातील मजुरांना घरी घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक ट्रेन मात्र सुरूच राहणार आहेत.

देशात तिसरा लॉकडाऊन सुरू असून गेल्या दोन महिन्यांपासून रेल्वे सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. या काळातील सर्व तिकिटे रद्द करण्यात आली असून त्याचे पैसे प्रवाशांना परत करण्यात आले आहेत. आता 30 जून पर्यंतच्या आरक्षित तिकिटांचे पैसे परत करण्यात येत आहेत.

Passengers with tickets of regular trains which have been cancelled till June 30 will get full refund: Railways

