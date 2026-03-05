Amazon च्या रोबोटिक्स विभागातूनही आता होणार कर्मचारी कपात! दोन वर्षात ५७ हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ

आखाती देशात युद्ध पेटले आहे, त्यामुळे जगभरात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञान क्षेत्रात कर्मचारी कपातीचे प्रमाण वाढत जात आहे. अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड पडण्याची शक्यता आहे. Amazon सारख्या अग्रगण्य कंपनीत गेल्या दोन वर्षात मोठी कर्मचारी कपात सुरू होती. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असून आता रोबोटिक्स विभागातून होणार कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्याची शक्यता आहे.

रोबोटिक्स विभागात कपात

अ‍ॅमेझॉनने आपल्या रोबोटिक्स विभागातील ‘व्हाईट कॉलर’ (वरिष्ठ अधिकारी व तांत्रिक कर्मचारी) पदांवर कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, किमान १०० कर्मचाऱ्यांवर याची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

कठोर पण आवश्यक पाऊल

अ‍ॅमेझॉन रोबोटिक्सचे उपाध्यक्ष स्कॉट ड्रेसर यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात ही कपात ‘कठीण पण आवश्यक’ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, रोबोटिक्स हे कंपनीचे धोरणात्मक प्राधान्य कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खर्च कपातीची मोहीम

अ‍ॅमेझॉनने २०२२ च्या उत्तरार्धापासून आतापर्यंत सुमारे ५७,००० हून अधिक कॉर्पोरेट नोकऱ्या कमी केल्या आहेत. नोकरशाही कमी करून मॅनेजमेंट लेव्हल अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अँडी जॅसी हे प्रयत्न करत आहेत.

amazon layoffs: robotics division job cuts and strategic changes reported

amazon has eliminated around 100 roles in its robotics division as part of a larger cost cutting campaign. the company has also shelved its blue jay robot project.

प्रोजेक्ट ‘ब्लू जे’ गुंडाळला

अ‍ॅमेझॉनने ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या गाजावाजात सादर केलेला ‘ब्लू जे’ हा रोबोट प्रोजेक्ट अवघ्या सहा महिन्यांत बंद केला आहे. जास्त खर्च, उत्पादनातील गुंतागुंत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून कर्मचाऱ्यांना इतर प्रकल्पांत हलवण्यात आले आहे.

‘ऑर्बिटल’वर लक्ष

कंपनी आता जुन्या सिस्टीमऐवजी ‘ऑर्बिटल’ नावाच्या नवीन मॉड्यूल प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित करत आहे. हे तंत्रज्ञान ‘होल फूड्स’ (Whole Foods) स्टोअर्समध्ये सूक्ष्म-पूर्तता उपाय म्हणून वापरले जाऊ शकते, ज्याचे पहिले युनिट २०२७ पर्यंत येणे अपेक्षित आहे.

येणाऱ्या काळात AI सारख्या तंत्रज्ञानामुळे अन्य क्षेत्रातील नोकऱ्या देखील कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र वेळीच अशी संकटे लक्षात घेऊन आपण AI सारख्या क्षेत्रात प्राविण्य मिळवण्याचे शिक्षण घेणे, तसेच नवीन क्षेत्रात संधी मिळवण्यासाठी धडपड करणे आवश्यक आहे.

