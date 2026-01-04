America Attack On Venezuela – डेल्सी रॉड्रिग्ज व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम राष्ट्रपती; सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्ती

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर लष्करी कारवाई करत राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अटक केली आहे. मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करून अमेरिकेला नेण्यात आले असून हा देश आता आम्ही चालवणार अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. यामुळे जगात एकच खळबळ उडालेली असताना व्हेनेझुएलाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलत उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्स यांची अंतरिम राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती केली आहे. शनिवारी याबाबत आदेश जारी करण्यात आला.

शनिवारी अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ला केला. अमेरिकेची दीडशे विमाने व्हेनेझुएलामध्ये घुसली आणि तुफान बॉम्ब वर्षाव केला. यात 40 हून अधिक लोक ठार झाले. अमेरिकेने लष्करी कारवाई करत राष्ट्रपती निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेतले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी तातडीने एक आदेश जारी करत उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्स यांच्याकडे देशाच्या अंतरिम राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी सोपवली.

प्रशासकीय सातत्य आणि राष्ट्राचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी डेल्सी रॉड्रिग्ज व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतीपदाचा कार्यभार स्वीकारतील. राष्ट्रपती मादुरो यांच्या अनुपस्थितीत सरकारचे कामकाज आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकटीवर न्यायालय पुढील विचारमंथन करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

