TRF ला दहशतवादी संघटना घोषित करत, अमेरिकेचा पाकिस्तानला दणका

अमेरिकेने द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) ला परदेशी दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे हिंदुस्थान आणि अमेरिका दहशतवादाविरुद्ध एकत्र उभे आहेत हे सिद्ध झाले आहे. जयशंकर यांनी शुक्रवारी X वर एक पोस्ट शेअर करून अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचेही कौतुक केले आहे.

A strong affirmation of India-US counter-terrorism cooperation.

Appreciate @SecRubio and @StateDept for designating TRF—a Lashkar-e-Tayyiba (LeT) proxy—as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT). It claimed responsibility for the…

