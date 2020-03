कोलकात्याच्या सभेत CAA, NRC वर अमित शहांनी बोलणे टाळले

लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर संपूर्ण देशात CAA NRC लागू करण्यात येईल असे भाजपने जाहीर केले होते. परंतु गेल्या काही दिवसांत वाढलेला हिंसाचार पाहतात पक्षाने याबाबत नरमाईचे धोरण स्विकारलेले दिसत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोलकातामध्ये जाहीर सभा घेतली. या सभेत त्यांनी CAA NRC बद्दल बोलणे टाळले आहे.

Under Mamata Didi’s regime, West Bengal has been left far behind in terms of development.

One person out of 5 is under poverty line, 70% farmers are in debt. Didi has even denied to provide the relief of Rs. 6000 given by Modi ji to the farmers under PM-Kisan. #AarNoiAnnay pic.twitter.com/e12MbpDx6T

— Amit Shah (@AmitShah) March 1, 2020