तुमचेही केस खूप गळताहेत का? करा हे घरगुती साधे सोपे उपचार, केस होतील लांबसडक

सामना ऑनलाईन
|

महिलांच्या सौंदर्यामध्ये केसांचे स्थान हे खूप महत्त्वाचे आहे. अनेकदा धुळीमुळे, प्रदुषणामुळे केस गळणे, कोरडे पडण्यास सुरुवात होते. केसांचे आरोग्य हे मुख्यतः आपण काय आणि कोणता आहार घेतो यावर अवलंबून असते. केसांची काळजी घेण्यासाठी तेलाचा उपयोग खूप मोलाचा मानला जातो. तेलाच्या जोडीने आपल्या घरातील अगदी सहज उपलब्ध असलेले केसांच्या त्वचेसाठी आवश्यक असणारे पदार्थही खूप महत्त्वाचे आहेत. साधे घरगुती उपाय आपण अमलात आणून केसांचे आरोग्य चांगले ठेऊ शकतो. केसांना सहज उपलब्ध असलेल्या वस्तूंपासून आपण  मास्क लावून केसगळती थांबवू शकतो. घरगुती उपाय केसांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी खूप उपयोगी पडतात.

चेहऱ्याचे सौंदर्य खिलवण्यासाठी ही फळे आहेत सर्वात उत्तम, वाचा

केसगळतीवर साधे सोपे घरगुती उपाय खास तुमच्यासाठी

केसांचा चिकटपणा आणि तेलकटपणा घालविण्यासाठी लिंबाचा रस केसांच्या मूळाशी लावावा.  हा रस लावल्यानंतर किमान 15 मिनिटे तसाच ठेवावा. त्यानंतर केस स्वच्छ धुवावे.

जेवल्यानंतर लगेच का झोपू नये, वाचा

केसांच्या आरोग्यासाठी दही सुद्धा खूप फायदेशीर आहे. दह्यामध्ये केसांसाठी आवश्यक असणारी खनिजे असतात. तसेच केसांचा कोरडेपणाही दह्याच्या वापराने दूर होतो. अंघोळ करण्याआधी केसांना किमान 10 मिनिटे दही लावून ठेवावे.

केसगळती रोखण्यासाठी सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे लिंबू. एक कप कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिसळा. आंघोळीच्या आधी हे लिंबाचे मिश्रण केसांमध्ये व्यवस्थित लावा. त्यानंतर केस  20 ते 25 मिनिटांनंतर थंड पाण्याने स्वच्छ धुवा.

पित्तावर हे घरगुती उपाय आहेत सर्वात उत्तम, वाचा

ऑलिव्ह ऑईलमध्ये थोडेसे दही मिसळा आणि केसांच्या मूळाशी लावावे. केसांना चमक आणण्यासाठी ऑलिव्ह तेल सर्वोत्तम पर्याय  आहे.

केसांचा कोरडेपणा घालवण्यासाठी केळी आणि मध हे एक उत्तम कॅम्बिनेशन आहे. कोरड्या केसांसाठी केळी आणि मध एकत्र करून केसांना लावावे. हा केसांचा मास्क किमान 15 मिनिटे ठेवावा. केस मऊसुत होण्यास मदत होते.

बाजारात असलेला बनावट लसूण कसा ओळखाल?

अकाली केस पांढरे होणे ही समस्या अनेकांमध्ये दिसून येते. आवळ्याचा रस, लिंबाचा रस, नारळ तेल समप्रमाणात घ्यावे. या मिश्रणाने केसांच्या मूळाशी मालिश करावी. त्यामुळे अकाली केस पांढरे होण्यास प्रतिबंध लागतो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोहरीचे तेल चेहरा आणि केसांसाठी का आहे फायदेशीर, जाणून घ्या

बायसेप्सला झालेल्या दुखापतीचं ऑपरेशन करायला गेला अन् परत आलाच नाही; अभिनेत्याची धक्कादायक एक्झिट, शेवटची पोस्ट व्हायरल

भाऊचा धक्का-रेवस जलवाहतूक आजपासून पुन्हा सेवेत, अलिबाग-कोकणात जाणाऱ्या हजारो पर्यटकांना दिलासा

दिवाळीत या पद्धतीने करा फेशियल, चेहऱ्यावर येईल अनोखा ग्लो

चेहऱ्याचे सौंदर्य खिलवण्यासाठी ही फळे आहेत सर्वात उत्तम, वाचा

सात वर्षे वकिली केलेले जिल्हा न्यायाधीश बनू शकतात, न्यायिक अधिकाऱ्यांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

जाती-धर्माच्या नावाखाली सत्ताधारी समाजात फूट पाडत आहेत – बच्चू कडू यांचा आरोप

‘एआय’मुळे आयटी क्षेत्रात उलथापालथ; टीसीएस, विप्रो, मायक्रोसॉफ्टसह जगभरातील अनेक कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले

मुकेश अंबानी देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 जाहीर