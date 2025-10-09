बाजारात असलेला बनावट लसूण कसा ओळखाल?

आपले स्वयंपाकघर हे लसणाशिवाय अपूर्ण आहे. परंतु सध्याच्या घडीला बाजारात मिळणारा लसूण हा भेसळयूक्त असल्यामुळे, याचा आपल्या आरोग्यावरही खूप परीणाम होतो. अस्सल लसूण हा हलका पिवळा किंवा पांढरा रंगाचा असतो. तुम्हाला बाजारात दिसणारा लसूण हा थोडा पांढरा किंवा पिवळा दिसला तर तो लसूण खरा आहे. दुसरीकडे, बनावट लसूण अधिक पांढरा आणि चमकदार दिसतो. अस्सल लसूण थोडासा खडबडीत असतो.
लसूण खरेदी करताना, त्याचे वजन आणि आकार बरेच काही उघड करते. चांगला लसूण थोडा जड असतो आणि त्याच्या पाकळ्या आकाराने लहान असतात. दुसरीकडे, बनावट लसूण हलका असतो आणि त्याच्या पाकळ्या एकसारख्या मोठ्या दिसतात.
लसूणची प्रामाणिकता त्याच्या वासावरून देखील निश्चित केली जाऊ शकते. खऱ्या लसूणाला तीव्र वास असतो. दुसरीकडे, बनावट लसूणला एकतर खूप सौम्य किंवा गंध नसतो. खऱ्या लसूणाच्या मुळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पातळ आणि नाजूक तंतू असतात. त्याउलट, बनावट लसूणाची मुळे जाड असतात आणि त्यात कमी तंतू असतात.
बाजारात विकल्या जाणाऱ्या नकली लसूणाला अनेकदा चिनी लसूण असे लेबल लावले जाते. त्याच्या लागवडीमध्ये आणि प्रक्रियेत विविध रसायने आणि कीटकनाशके वापरली जातात. म्हणूनच हा लसूण चमकदार दिसतो. नकली लसूणमध्ये असलेल्या रसायनांचा शरीरावर विपरीत परिणाम होतो. दीर्घकाळ सेवन केल्याने पोट, यकृत आणि मूत्रपिंडाच्या समस्या वाढू शकतात. म्हणून, बाजारातून लसूण खरेदी करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. लसूणाचा रंग, वास, वजन आणि मुळांचे तंतू काळजीपूर्वक निरीक्षण केल्यास, नकली लसूण टाळणे सोपे होईल.