रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यासोबत चिमूटभर हिंग खा, तुमच्या शरीराला आश्चर्यकारक फायदे मिळतील, वाचा

हिंग आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. केवळ चिमूटभर हिंग आपल्या शरीरासाठी वरदानाचे कार्य करतो. पचन सुधारणे, रक्तदाब नियंत्रित करणे, मासिक पाळीच्या वेदना कमी करणे, श्वसनाच्या समस्यांशी लढणे आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करणे. त्यात अँटीऑक्सिडंट, दाहक-विरोधी आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारे गुणधर्म आहेत.
हिंग पचनास मदत करते कारण ते पाचक एंजाइम्सचे उत्पादन वाढवते. यामुळे अन्न पचणे सोपे होते आणि बद्धकोष्ठता, गॅस, अपचन आणि पोटफुगी यासारख्या समस्या दूर होतात. हिंगचे अँटीस्पास्मोडिक गुणधर्म पोटाच्या स्नायूंना शांत करतात आणि पोटाच्या समस्या कमी करतात. हिंग गॅस, अपचन आणि पोटफुगीपासून आराम देऊ शकते. कारण त्यात अँटी-स्पास्मोडिक आणि कार्मिनेटिव्ह गुणधर्म आहेत, जे पचनसंस्थेला शांत करतात आणि पचन सुधारतात. तुम्ही हिंग गरम पाण्यात विरघळवून, तुपात तळून किंवा आल्याच्या पेस्टमध्ये मिसळून खाऊ शकता.
हिंग केवळ मासिक पाळीच्या वेदनांपासून आराम देत नाही तर अनियमित मासिक पाळी किंवा जास्त रक्तस्त्राव यासारख्या समस्यांपासून मुक्त होण्यास देखील मदत करते. हे करण्यासाठी, एक कप ताकात दीड चमचा मेथी पावडरमध्ये एक चिमूटभर हिंग मिसळा आणि चवीनुसार मीठ घाला. हिंग अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे आणि त्यात टॅनिन आणि फ्लेव्होनॉइड्ससारखे फिनोलिक संयुगे असतात. यामुळे मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून पेशींचे संरक्षण करतात. ते ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करते.
हिंगामध्ये मधुमेहविरोधी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म आहेत जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि मेंदूच्या पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. प्राण्यांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की हिंग इन्सुलिन उत्पादनास उत्तेजन देऊ शकते आणि रक्तातील साखर कंट्रोल करण्यासही मदत करते.