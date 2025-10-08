हळदीचे पाणी की हळदीचे दूध यातील कोणते सर्वात उत्तम, जाणून घ्या

हळदीचे दूध पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी फायदेशीर आहे. स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेली हळद ही गुणधर्मांचा खजिना आहे आणि त्यातील कर्क्यूमिन कंपाऊंड अनेक आरोग्य समस्या कमी करण्यास मदत करते. दूध किंवा पाण्यात हळद मिसळून पिणे फायदेशीर मानले जाते. कारण हळदीमध्ये अनेक पोषक तत्वे असतात. दोन्हीमध्ये हळद मिसळल्याने शरीरावर वेगवेगळे परिणाम होतात. रात्री हळदीचे दूध पिणे श्रेयस्कर मानले जाते. यामुळे उत्तम झोप लागण्यास मदत होते. हळदीमध्ये बायोएक्टिव्ह संयुगे असतात आणि त्यात दाहक-विरोधी गुणधर्म देखील भरपूर असतात.
हळदीचे दूध आणि हळदीचे पाणी दोन्ही फायदेशीर आहेत, परंतु त्यांचे शरीरावर होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. उदाहरणार्थ, वजन कमी करायचे असेल किंवा शरीराला विषमुक्त करायचे असेल तर हळद पाण्यासोबत घ्यावी. दुधासोबत हळद घेता तेव्हा ती शरीराद्वारे लगेच शोषली जाते. हळद दुधात मिसळली जाते तेव्हा, आपली हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते. म्हणून वजन कमी करायचे असेल तर हळदीचे पाणी प्या.
हळद हृदय निरोगी ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. हळदीमध्ये सक्रिय संयुग करक्यूमिन असते आणि असंख्य अभ्यासातून असे पुरावे आढळले आहेत की, कर्क्यूमिन वृद्धत्व आणि लठ्ठपणामुळे होणाऱ्या हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
हळदीचे दूध विरुद्ध हळदीचे पाणी फायदे
हृदयरोगाचा धोका कमी करण्याव्यतिरिक्त, हळदीतील करक्यूमिन कंपाऊंड मेंदूच्या पेशींच्या विकासास चालना देण्यास मदत करते. शिवाय हळद जळजळ रोखते आणि मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करते. करक्यूमिन सप्लिमेंट्स संधिवात, सांध्याचा आजार असलेल्या रुग्णांसाठी देखील फायदेशीर मानले जातात.
हळदीचे पाणी कसे बनवायचे?
शरीरातील डिटॉक्सिफिकेशन किंवा वजन कमी करण्यासाठी तुमच्या आहारात हळदीचे पाणी समाविष्ट करायचे असेल, तर सकाळी रिकाम्या पोटी ते सेवन करणे चांगले. कच्च्या हळदीचे तुकडे कापून रात्रभर पाण्यात सोडणे चांगले, किंवा कच्च्या हळदीचे तुकडे करून पाण्यात घालणे, ते पूर्णपणे उकळणे आणि कोमट पिणे चांगले. जर तुम्हाला हळदीचा वापर करायचा असेल तर घरी हळदीचे गोळे बारीक करणे चांगले.
हळदीच्या दुधाचे फायदे
हळदीचे दूध तणाव कमी करण्यासाठी, झोप वाढवण्यासाठी आणि हाडे मजबूत करण्यासाठी फायदेशीर आहे. दुधात असलेल्या कॅल्शियम, बी१२ आणि व्हिटॅमिन डी सोबत हळदीचे फायदे तुम्हाला मिळतात. बी१२ शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करते.