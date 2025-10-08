फक्त कारलेच नाही तर, कारल्याच्या वेलाची पानेही शुगरवर आहेत सर्वात बेस्ट, वाचा

कारल्याची भाजी म्हटल्यावर अनेकजण नाक मुरडतात. परंतु कारल्याची भाजी ही मधुमेही रुग्णांसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही. कारले हे त्याच्या औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते. ते साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते आणि त्याची पाने आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहेत. कारल्याचे आणि त्याच्या पानांचा वापर आयुर्वेदात अनेक रोगांवर उपचार करण्यासाठी केला जात आहे.
कारल्याच्या पानांमुळे मधुमेह कमी करण्यास देखील मदत होऊ शकते. त्यात इन्सुलिनसारखे संयुगे असतात जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात. त्याचा रस दररोज पिल्याने साखरेची पातळी नियंत्रित होण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, ते पचनासाठी फायदेशीर ठरू शकते आणि पोट स्वच्छ करण्यास मदत करते. कारल्याच्या पानांचे सेवन केल्याने शरीराला लोह आणि फॉलिक अॅसिड मिळते. हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी ते फायदेशीर आहे. कारल्याच्या पानांपासून रस बनवून किंवा कच्चे चावून तुम्ही त्यांचा आहारात समावेश करू शकता.
कारल्याची पाने कशी सेवन करावी?
६ ते ८ कारल्याची पाने घ्या. ती पूर्णपणे धुवा आणि मिक्सरमध्ये थोडेसे पाणी घालून बारीक करा. सकाळी रिकाम्या पोटी गाळून घ्या आणि सेवन करा. यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रित होण्यास आणि हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, कारल्याची पाने पाण्याने धुवून कच्ची चावली जाऊ शकतात. परंतु ही कारल्याची पाने मर्यादित प्रमाणात सेवन करावी. जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची तीव्र कमतरता किंवा इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी ते सेवन करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. चव खूप कडू असेल तर कमी प्रमाणात सुरुवात करा.
या गोष्टी लक्षात ठेवा?
कारल्याची पाने खाण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या. तुमच्या साखरेची पातळी नियमितपणे तपासा.
तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या.
दररोज किमान ३० मिनिटे चाला. हलका योगा, प्राणायाम आणि स्ट्रेचिंग देखील फायदेशीर ठरेल.
डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे किंवा इन्सुलिन वेळेवर घेत राहा. ताणामुळे साखरेची पातळी देखील वाढते, म्हणून तुमचा ताण नियंत्रित करा.