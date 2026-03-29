Jammu Kashmir – बंदीपोरामध्ये हिमस्खलनाचा इशारा, पुढील २४ तासांत अतिवृष्टीचा अंदाज

जम्मू काश्मीरच्या बंदीपोरा जिल्ह्यात रविवारी झालेल्या मुसळधार हिमवृष्टीमुळे खोऱ्यातील हवामान अचानक बदलले आहे. नुकत्याच झालेल्या हिमवृष्टीमुळे खोऱ्यातील सौंदर्य अधिक द्विगुणित झाले आहे. मैदानी प्रदेशात हलक्या पावसामुळे पुन्हा थंडी वाढली आहे, ज्यामुळे लोकांना उबदार कपडे घालण्यास भाग पडले आहे. बदलत्या हवामान परिस्थितीमुळे, श्रीनगर येथील हवामान केंद्राने बंदीपोराच्या गुरेझ परिसरात पुढील २४ तासांत हिमस्खलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव महत्त्वाचे जोडणारे रस्ते बंद केले आहेत.

हवामान विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी गुरेझ खोऱ्यातील उंच भागांमध्ये झालेल्या हिमवृष्टीमुळे, तुलेल व्हॅली, दावर, गुजरान आणि राझदान टॉप यांसारख्या भागांसह अनेक रस्ते सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आले आहेत. हवामान अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बंदीपोरामध्ये पुढील २४ तासांत मध्यम पातळीचे हिमस्खलन होण्याची शक्यता आहे. या सूचनेनुसार लोकांनी उतार, टेकड्या आणि उंच भाग टाळावेत. रहिवासी, पर्यटक आणि भटक्या जमातींना त्यांच्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अधिकृत सल्ल्याचे पालन करण्याचे आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बुधवारपासून (१ एप्रिल) हवामानात बदल अपेक्षित असून, त्यामुळे हवामान स्वच्छ होऊन परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.

बर्फवृष्टीमुळे बंदीपोरा-गुरेझ रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. सुमारे ८५ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग गुरेझ खोऱ्याला उर्वरित काश्मीरशी जोडतो. राझदान पासवरील बर्फामुळे रस्ता अत्यंत निसरडा झाला असून, त्यामुळे वाहनांची वाहतूक धोकादायक बनली आहे. गुरेझच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (एसडीएम) सांगितले की, प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, राझदान टॉपवरील परिस्थिती सध्या असुरक्षित आहे, त्यामुळे पुढील सूचना मिळेपर्यंत या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नवी मुंबई विमानतळावरून इंडिगोच्या 30 हून अधिक नव्या उड्डाणांना सुरुवात, देशभरातील शहरांशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार

Varanasi- विमान लॅंडिग दरम्यान प्रवाशाने आपत्कालीन गेट उघडल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं

कर्नाटकमध्ये कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या तरुणाने आई, बहिण आणि भाच्याचा गळा चिरला आणि नंतर…

रामनवमी मिरवणुकीत गोळीबार, भाजप आमदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल; पिस्तूल जप्त

crime news new

लखीमपूर खेरीमध्ये थरार; टॅक्सी चालकांमध्ये झाला वाद, बोनेटवर लटकवून 4 किमीपर्यंत पळवली कार

नागराज मंजुळे दिग्दर्शित मटका किंगचा टीजर प्रदर्शित, या तारखेला रिलीज होणार वेबसीरीज

जर बंगालमध्ये भाजप सत्तेवर आली तर मासे खाण्यावरही बंदी येईल, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिला इशारा

IPL 2026 लिलावानंतर आयपीएलमधून माघार घेणाऱ्या खेळाडूंवर सुनील गावस्कर संतापले; BCCI कडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

शेतमजूरी करणाऱ्या महिलेच्या खात्यात आले 10 कोटी रुपये, बॅलेन्स चेक करताना दिसली रक्कम