दिल्ली बनलं जगातील सर्वात प्रदूषित शहर, हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली

सर्वत्र दिवाळीच्या उत्साहाचे वातावरण असतानाच सोमवारी मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत नोंदवली गेली. दिल्ली हे जगातील सर्वात प्रदूषित शहर बनलं आहे, असं स्विस प्रदूषण नियंत्रण संस्था आयक्यूएअरनं म्हटलं आहे. अहवालानुसार, मंगळवारी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली, जी जगातील सर्वाधिक आहे.
स्विस प्रदूषण नियंत्रण संस्था आयक्युएअरच्या (IQAir) अहवालानुसार, मंगळवारी दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४४२ पर्यंत पोहोचला. हा आकडा जगातील इतर प्रमुख शहरांपेक्षा सर्वाधिक आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) शहराच्या हवा गुणवत्तेला ‘अत्यंत खराब’ (very poor) श्रेणीत टाकले असून, AQI ३५० असल्याचे नमूद केले आहे. हे प्रदूषण आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे.