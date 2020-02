बिहारमध्ये कन्हैया कुमारच्या ताफ्यावर तुफान दगडफेक, एक जखमी

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी आणि सीपीआय नेता कन्हैया कुमार याच्या ताफ्यावर बिहारमध्ये हल्ला झाला आहे. बुधवारी सुपौलमध्ये एका सभेला संबोधित करून सहरसाकडे जात असताना अज्ञातांनी त्याच्या ताफ्यावर दगडफेक केली. या दगडफेकीमध्ये गाडीच्या काचा फुटल्या असून कन्हैया कुमारच्या गाडीचा ड्रायव्हर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

Bihar: Former JNU Students Union leader Kanhaiya Kumar injured after stones were pelted at his convoy in Supaul, today. Kanhaiya was heading towards Saharsa, after addressing a rally in Supaul at the time of incident. More details awaited. pic.twitter.com/IzJhtWzxiB

— ANI (@ANI) February 5, 2020