स्फोट झाल्याने मागवलेले जेवण मिळाले नाही; रामेश्वरम कॅफेच्या ग्राहकाने मागितले रिफंड

कर्नाटकातील बंगळूर येथे 1 मार्चे रोजी रामेश्वरम कॅफेमध्ये भयंकर स्फोट झाला. या स्फोटात नऊ जण जखमी झाले असून त्यांच्या रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा स्फोट आयईडी स्फोट असल्याचे तपासांती स्पष्ट झाले आहे. या स्फोटामुळे संपूर्ण देश हादरला असताना एका ग्राहकाने मात्र विचित्र मागणी केली आहे.

स्फोट होण्यापूर्वी जेवण मागवले होते, स्फोट झाल्याने कॅफे ग्राहकाची ऑर्डर पूर्ण करू शकले नाही. कॅफेकडून ऑर्डरची पूर्तता न झाल्याने रिफंड मिळू शकेल का? असा विचित्र सवाल ग्राहकाने केला आहे.

While I was reporting on #RameshwaramCafe blast, I interviewed an eyewitness. He mentioned being present at the spot & purchasing a token frm counter. Bfr he could receive his food, explosion occurred. After the TV interview, he inquired whether the eatery would refund his money.

